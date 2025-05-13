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17:03, 13 мая 2025Экономика

В России предложили возобновить эксперимент по дистанционной продаже вина

Титов: Эксперимент по дистанционной продаже вина помог бы российским виноделам
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Эксперимент по дистанционной продаже вина в России необходимо возобновить ради поддержки отечественных производителей. Такой шаг предложил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, его цитирует РБК.

По словам топ-менеджера, возможность торговать вином через «Почту России» сильно помогла бы российским виноделам.

«Была такая инициатива, мы бы хотели возобновить работу по ней. Это сильно помогло бы российским виноделам прежде всего», — заявил Титов.

Путин поручил провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России» в апреле 2021 года. В пилотном режиме его планировали запустить в июне-декабре того же года в Московской области и Мордовии. Участие в нем должны были принять 25 крупнейших производителей вина, однако запуск проекта отложили.

В 2023 году Министерство внутренних дел (МВД) раскритиковало инициативу по легализации онлайн-торговли алкоголем из-за рисков ослабления госконтроля. Такой режим не позволит в полной мере соблюдать запрет на его продажу несовершеннолетним и торговлю в ночное время и создаст условия для сбыта фальсификата, опасного для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, предложенный законопроект не содержит однозначного определения законности продаж такой спиртосодержащей продукции, как парфюмерия, бытовая химия и средства личной гигиены, отметили в МВД.

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