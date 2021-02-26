Россиянам покажут жизнь москвичей в трехкомнатной квартире с арендаторами

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) первой в России представила собственный оригинальный сериал — «Пять с плюсом». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера картины состоится 25 марта, она приурочена к 15-летию «Одноклассников». Всего зрители увидят десять серий, которые будут выходить раз в неделю.

Сериал рассказывает о взаимоотношениях людей. По сюжету молодая пара — Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Жанр сериала выбирался на основе анализа предпочтений зрителей — среди них наиболее популярен развлекательный контент, поэтому создатели остановились на формате комедийного сериала. Сериал также будет интерактивным: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.

Режиссером выступила Дина Штурманова, известная по работам в успешных российских проектах — «Интерны», «Универ», «Гражданский брак». Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры: Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин. Производством сериала занималась компания AVK production.

По словам директора видеоплатформы Mail.ru Group Марины Красновой, просмотр длинного видео в ОК и на других ресурсах Mail.ru Group развивают более пяти лет. «Шоу собственного производства получают в ОК миллионы просмотров еженедельно, пользователи активно участвуют в обсуждениях, делятся лучшими выпусками с друзьями и предлагают своих героев для шоу. Поэтому к 15-летию ОК мы решили пойти дальше и представить новый масштабный проект — собственный сериал», — сказала она.