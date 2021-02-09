Российский видеоконтент заставят конкурировать с YouTube

Российские власти хотят расширить эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам, включив в него не только «облегченные» версии каналов и социальных сетей, но и видео. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, российские власти обсуждают с операторами связи расширение программы «Доступный интернет», чтобы обязать их бесплатно предоставлять пользователям доступ к видеоконтенту социальных сетей сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса.

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Один из источников газеты рассказал, что, власти за счет этого хотят продвигать отечественный контент, а также заставить его таким образом конкурировать с видеоплатформой YouTube. Другой источник в качестве причины расширения эксперимента называет общую социальную поддержку от Минцифры. Вместе с тем в качестве контраргумента приводятся увеличение нагрузки на сети связи, дополнительные расходы операторов и абонентов.

Вместе с тем генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что это вынудит операторов связи поднимать цены быстрее, опережая темпы инфляции. Однако, считает он, бороться таким образом с YouTube, на который у операторов приходится 30-35 процентов трафика, не получится. В свою очередь гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что в результате появления бесплатного доступа к видеоресурсам треть всех пользователей не увидит смысла платить за интернет. Кроме того, операторы начнут компенсировать затраты за счет рекламы, вставляя ее «везде, где можно».

В России в 2020 году утвердили список бесплатных интернет-ресурсов в рамках эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Всего Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого информационного ресурса. При их включении в список учитывалась их востребованность на основе общедоступных данных об их посещаемости.