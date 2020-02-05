В Минкомсвязи назвали сроки составления списка бесплатных интернет-сервисов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассчитывает до конца февраля 2020 года завершить составление списка сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет», — сказал он.

24 января стало известно, что Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, которыми россияне смогут пользоваться даже при нулевом балансе счета. Все ресурсы будут делить на четыре категории: государственные информресурсы, социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы.

В первую категорию войдут сайты министерств, ведомств, региональных и местных органов власти, а также портал государственных услуг. Газета «Известия» указывала, что бесплатными могут стать такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».

О «Доступном интернете», предусматривающем бесплатное предоставление доступа гражданам к социально значимым интернет-сервисам, стало известно в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Реализовать проект поручил президент России Владимир Путин.

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