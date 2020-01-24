Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян. Об этом сообщают «Известия».

Граждане смогут воспользоваться сервисами даже при нулевом балансе счета. Издание указывает, что крупнейшие российские операторы получили перечень 20 января в ходе совещания с Константином Носковым, который на тот момент был и. о. министра связи.

Все ресурсы делятся на четыре категории: государственные информресурсы, социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы.

В первую категорию входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, а также региональных и местных органов власти. Во вторую категорию включили такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник».

Бесплатными для россиян могут стать почтовые сервисы «Яндекс», mail.ru, km.ru. К последней категории «других значимых информационных ресурсов» Минкомсвязи отнесло мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

В ведомстве указали, что список ресурсов будет дополняться.

15 января в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил реализовать проект «Доступный интернет», который предусматривает бесплатное предоставление доступа гражданам к социально значимым интернет-сервисам.

Комментируя поручение президента, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что предоставить бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам будет технически не сложно.

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