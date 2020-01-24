Минкомсвязи опровергло данные о наличии списка бесплатных интернет-ресурсов

Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минкомсвязи.

По словам представителя ведомства, операторам связи была роздана форма предоставления данных об объеме трафика и финансовых потерях при отказе от оплаты этого трафика. «Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать провайдерам их траты на бесплатный доступ к социально значимым порталам. Очередное совещание в министерстве на эту тему должно пройти в пятницу, 24 января.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян. В него вошли государственные информресурсы, социальные сети, почтовые сервисы и «другие значимые информационные ресурсы».

15 января в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил реализовать проект «Доступный интернет», который предусматривает бесплатное предоставление доступа гражданам к социально значимым интернет-сервисам.

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