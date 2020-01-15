В «Ростелекоме» прокомментировали поручение Путина сделать интернет доступным

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский прокомментировал озвученное в ходе послания Федеральному собранию поручение президента России Владимира Путина реализовать по всей стране проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Осеевского, исключить из платного трафика абонентов оплату доступа к социально значимым ресурсам операторам связи будет технически не сложно. Он отметил, что интернет-провайдеры смогут настроить свои системы должным образом. В то же время главу компании озадачил вопрос, как решать эту задачу, поскольку, если говорить о фиксированном интернете, там же вообще нет никаких ограничений по трафику.

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«Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно», — сказал он, добавив, что, скорее всего, российский лидер в большей степени имел ввиду доступ через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику.

В декабре 2019-го Владимир Путин опроверг данные о том, что российские власти планируют отключать граждан страны от мирового интернета.

В октябре замглавы российского Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что интернет в России не будет развиваться по китайскому пути, и подчеркивал, что «технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие». Чиновник выражал сомнения в экономической целесообразности подобных действий.

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