Названы самые востребованные в России онлайн-сервисы

Наиболее востребованными онлайн-сервисами у российских пользователей оказались госуслуги, а также ресурсы по доставке лекарств и обучающие интернет-курсы. К такому выводу пришли эксперты Института развития интернета (ИРИ) по результатам опроса, проведенного совместно с РОЦИТ.

В опросе принимали участие 1,2 тысячи респондентов, им задавали вопрос с возможностью выбрать три варианта ответа. 35 процентов из них заявили, что регулярно пользуются сайтом госуслуг, 29 процентов — ресурсами по продаже и доставке лекарств (согласно исследованию Data Insight, количество заказов в интернет-аптеках в 2018 году выросло на 78 процентов по сравнению с предыдущим периодом), 26 процентов опрошенных используют возможность бесплатно обучаться в сети. 23 процента используют интернет-сервисы, адаптированные для граждан с ограничениями по здоровью, еще 21 процент — ресурсы с работой онлайн и сайты, предоставляющие доступ к электронной медицинской карте пациента.

Согласно исследованию ООН, Россия занимает 25-е место среди 193 стран по оказанию электронных госуслуг, отмечают в ИРИ. Это обусловлено активным представительством госпорталов в интернете. При этом уровень предоставления госуслуг на территории России разнится. «Если Москва здесь возглавляет мировые рейтинги, то ряду субъектов еще предстоит приблизиться к федеральному уровню», — сообщают эксперты.

Они отмечают, что развитию рынка онлайн-аптек на Западе способствует возможность приобрести через интернет рецептурные препараты (Германия, Израиль, США). В России в этой сфере тоже происходят законодательные изменения: недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о дистанционной продаже и доставке лекарственных препаратов. Также активно обсуждается вопрос разрешения продавать рецептурные лекарства в сети.

Специалисты указывают, что несмотря на высокий спрос на обучающие онлайн-курсы, сфера дистанционного обучения испытывает нехватку качественных бесплатных услуг. К примеру, существуют международные площадки, которые позволяют не только удаленно прослушать курс, но и получить специализацию и диплом. В России подобные программы реализует только платформа «Открытое образование».

Респонденты замечали недостаток сервисов, адаптированных для граждан ограничениями по здоровью. В ИРИ объясняют, что граждане с особыми потребностями составляют 9 процентов населения России (12 миллионов человек). Эта группа населения остро нуждается в социализации и повышении доступности онлайн-среды. В шорт-листе интернет-сервисов, недостаток в которых испытывают пользователи Рунета, также вошли телемедицинские платформы, поисковые площадки правовой информации, сервисы онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции, ресурсы по оказанию нотариальных услуг, а также маркетплейсы для самозанятых.

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