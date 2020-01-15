Путин поручил сделать интернет доступным в России

Президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет в YouTube телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, россиянам не придется платить в этом случае за интернет-трафик.

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В декабре 2019-го Владимир Путин опроверг данные о том, что российские власти планируют отключать граждан страны от мирового интернета.

В октябре замглавы российского Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что интернет в России не будет развиваться по китайскому пути, и подчеркивал, что «технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие». Чиновник выражал сомнения в экономической целесообразности подобных действий.

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