Назван российский город с лучшим интернетом

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг городов России с лучшим бесплатным доступом в интернет, проведя опрос в социальных сетях. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По результатам опроса 28 процентов респондентов назвали Москву городом с самым удобным интернетом. Пользователи отметили, что в столице бесплатным Wi-Fi можно воспользоваться практически везде — в общественном наземном транспорте, метро, в городских парках, кафе и в торгово-развлекательных центрах.

Материалы по теме Золотой щит Как работает самая мощная интернет-цензура в мире

В первую тройку городов с лучшим бесплатным интернетом также вошли Санкт-Петербург, за который проголосовали 22 процента опрошенных, и Сочи (11 процентов).

В ходе опроса респонденты также отметили удобство бесплатного доступа в сеть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Ялте и Севастополе.

В апреле текущего года в сети было опубликовано видео о том, как бы выглядела жизнь россиянина без интернета. Ролик, приуроченный к 25-летию Рунета, появился в сообществе «Шутник» во «ВКонтакте».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru