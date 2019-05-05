Названы главные занятия россиян в интернете

Росстат провел опрос с целью выяснить, для чего граждане России используют интернет. Об этом сообщает Russia Today в воскресенье, 5 мая.

Согласно результатам исследования, чаще всего россияне подключаются к интернету, чтобы пообщаться в социальных сетях. Этот вариант выбрали 62 процента респондентов, большинству из которых от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных ответила, что читает в сети новости и статьи. 36 процентов граждан скачивают фильмы, музыку и игры. 26,5 процента россиян покупают в интернете товары для повседневной жизни, а также продают свои личные вещи. Отмечается, что всего интернетом пользуются 72 процента населения России старше 15 лет.

В декабре стало известно, что за 2018 год россияне потратили 591 миллиард рублей на покупки через социальные сети и мессенджеры. Самой популярной площадкой для прямых покупок стала социальная сеть «ВКонтакте». Через нее делали покупки 44 процента пользователей. На втором и третьем месте оказались площадки объявлений Avito (28 процентов) и «Юла» (16 процентов).​

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