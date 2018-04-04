Россияне устали от интернета

Около половины россиян (46 процентов) в течение года сознательно отказывались от использования интернета на сутки и более, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

Еще 66 процентов оказывались без доступа к сети не по своей воле, при этом 88 процентов из них не испытывали какого-то дискомфорта, а семь процентов оказались рады временному отключению интернета.

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Около 77 процентов респондентов сочли целесообразным решение периодически отдыхать от виртуальной жизни, и около 47 процентов предпочли бы отдых там, где интернет недоступен. При этом среди вторых оказалось больше половины (53 процента) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос также показал, что 22 процента россиян не ждут в своей жизни радикальных перемен в том случае, если доступ к сети исчезнет, еще 30 процентов посчитали влияние на жизнь факта отключения интернета крайне слабым.

Чуть меньше половины опрошенных (47 процентов) предположили, что существование без интернета станет для них серьезным испытанием, а 39 процентов признали, что жизнь изменится, но гипотетически они готовы это пережить. Восемь процентов россиян признались, что не представляют себя в подобных условиях.

По данным ВЦИОМ, 80 процентов россиян являются пользователями интернета. В 2018 году доля ежедневных посетителей сети составила 62 процента. В опросе, проведенном с 31 марта по 1 апреля, участвовали две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

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