Россияне устали от интернета

Около половины россиян (46 процентов) в течение года сознательно отказывались от использования интернета на сутки и более, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.
Еще 66 процентов оказывались без доступа к сети не по своей воле, при этом 88 процентов из них не испытывали какого-то дискомфорта, а семь процентов оказались рады временному отключению интернета.
Около 77 процентов респондентов сочли целесообразным решение периодически отдыхать от виртуальной жизни, и около 47 процентов предпочли бы отдых там, где интернет недоступен. При этом среди вторых оказалось больше половины (53 процента) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Опрос также показал, что 22 процента россиян не ждут в своей жизни радикальных перемен в том случае, если доступ к сети исчезнет, еще 30 процентов посчитали влияние на жизнь факта отключения интернета крайне слабым.
Чуть меньше половины опрошенных (47 процентов) предположили, что существование без интернета станет для них серьезным испытанием, а 39 процентов признали, что жизнь изменится, но гипотетически они готовы это пережить. Восемь процентов россиян признались, что не представляют себя в подобных условиях.
По данным ВЦИОМ, 80 процентов россиян являются пользователями интернета. В 2018 году доля ежедневных посетителей сети составила 62 процента. В опросе, проведенном с 31 марта по 1 апреля, участвовали две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.