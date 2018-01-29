Россияне захотели собственный интернет

Около четверти россиян — 23 процента — считают правильным локализировать национальный сегмент интернета исключительно в пределах страны. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Респонденты полагают, что таким образом можно обеспечить безопасность личных данных пользователей и защититься от хакерских атак.

Более половины опрошенных — 58 процентов — поддерживают идею создания интернета, ограниченного странами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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Также россияне готовы разделить интернет с Белоруссией и Казахстаном. Вместе с тем 52 процента опрошенных высказались за развитие глобальной сети, объединяющей мир.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в 2017 году неоднократно высказывался о необходимости регулировать национальный сегмент интернета.

В докладе «Глобальные риски — 2018», представленном на Всемирном экономическом форуме, кибератаки были названы одной из основных угроз человечеству. Авторы документа назвали дефрагментацию или распад интернета единственным способом их замедлить.

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