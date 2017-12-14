YouTube оказался под угрозой блокировки в России

Роскомнадзор уведомил администрацию видеохостинга YouTube о необходимости заблокировать аккаунт организации «Открытая Россия». Об этом сообщается на сайте организации.

По данным ведомства, в случае бездействия в течение суток доступ к сервису будет ограничен на территории России.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — цитирует письмо Роскомнадзора организация.

Кроме того, отмечается, что YouTube уже уведомил «Открытую Россию» о получении данного предписания.

Накануне стало известно, что ведомство также дало сутки на ограничение доступа к материалам организации в социальной сети Twitter. На данный момент аккаунты «Открытой России» в Twitter и YouTube доступны пользователям.

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