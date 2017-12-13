Twitter пригрозили заблокировать в России через сутки

Роскомнадзор предписал Twitter в течение суток заблокировать аккаунт организации «Открытая Россия», в противном случае платформе грозит блокировка на уровне провайдеров. Об этом говорится в письме Twitter «Открытой России». Копия уведомления опубликована на сайте организации.

Профиль «Открытой России» потребовала заблокировать Генеральная прокуратура.

«Открытая Россия» в ответном письме заявила, что не распространяет противоречащую закону информацию и считает действия регулятора и Генпрокуратуры «политическим давлением на свободу слова».