Роскомнадзор заблокировал «Открытую Россию»

Сайт движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» заявил о блокировке со стороны Роскомнадзора. По утверждению портала, страница не открывается через большинство провайдеров.

Также говорится о блокировке «Открытого университета», «Открытых выборов» и сайта khodorkovsky.ru. Сообщается, что причиной этого стала «информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Инициатором запрета стала Генпрокуратура.

На сайте Роскомнадзора действительно указано, что доступ к данным сайтам ограничен. При этом в настоящее время в московском регионе указанные порталы доступны для просмотра с двух крупных мобильных операторов.

В апреле в Генпрокуратуре заявили, что деятельность «Открытой России», основанной бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ».

«Открытая Россия» появилась в 2001 году. В 2006-м организация прекратила деятельность после ареста всех счетов. Она возобновила работу в ноябре 2016 года.