Россияне готовы отказаться от секса и алкоголя ради интернета

Россияне готовы ради интернета отказаться на год от алкоголя, сладостей и секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 92 процента жителей России ежедневно пользуются интернетом, 83 процента проводят в сети от двух до восьми и более часов в день. В основном россияне в сети ищут информацию (91 процент), общаются в соцсетях (73 процента) и покупают товары онлайн (68 процентов).

Аналитики подсчитали, что ради доступа к всемирной паутине 42 процента опрошенных готовы на год отказаться от алкоголя, без сладостей согласны обходиться 31 процент, без кофе — 27 процентов. Забыть про беговую дорожку согласны 24 процента. В случае необходимости выбора от личного автомобиля откажется каждый пятый, секса готовы лишиться восемь процентов респондентов, без общения с друзьями согласны просуществовать три процента.

Уточняется, что 19 процентов ничем не готовы жертвовать ради интернета.

Исследование «Насколько цифровизированы российские потребители?» было проведено в 2017 году среди четырех тысяч респондентов от 14 лет из всех федеральных округов с учетом 42 категорий покупок в трех направлениях — продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги. В каждой региональной выборке — минимум 25 процентов на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

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