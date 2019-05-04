Госслужащая продавала эротические фото через интернет и поплатилась

Муниципальная работница из аргентинского департамента Ла-Плата Соня Пеллиццари была уволена со службы за то, что продавала через интернет свои эротические фото и видео. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя девушка утверждает, что ее зарплата была недостаточно высокой, поэтому она начала продавать свои эротические фото, а затем и сниматься в порнографических видео. Доход от продажи она тратила на оплату счетов за квартиру и обучение в университете на педагогическом факультете. Девушка отказалась раскрыть размер своего дохода от продажи фото и видео, сказав лишь, что он был большим.

Она начала работать в муниципалитете в 2011 году, а снимать эротические фото и порнографические видеоролики — в 2017 году.

Пеллиццари никогда не скрывала факта онлайн-торговли эротическим контентом, но была уволена после того, как одно из видео стало вирусным.

«Я не стыжусь этих видео, моя семья знала о том, чем я занимаюсь, с самого начала, как и мои коллеги», — прокомментировала ситуацию Пеллиццари. Она также отвергла обвинения в проституции, заявив, что все мужчины, появлявшиеся с ней на видео, — профессионалы, заключившие контракт на съемку.

В муниципалитете заявили, что проблема не в самом факте существования фото и видео, а в том, что девушка стала слишком много времени уделять их созданию, из-за чего страдала ее основная работа.

В феврале военнослужащая британской армии Бриони Мюррей (Briony Murray) оказалась моделью эротических фотосессий и роликов. В сети были обнаружены видео со стриптизом Мюррей, а также снимки, где она позирует в белье и топлес. На одном фото она изображена в полковом галстуке. 26-летняя девушка до сих пор зарегистрирована на множестве тематических ресурсов под псевдонимом Briony M, утверждая, что постоянно снимается с 2013 года. Сослуживцы Мюррей были шокированы находкой.

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