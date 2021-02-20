Раскрыты пожелания российских мужчин к женщинам

Самым желанным подарком для большей части опрошенных россиян оказались деньги — об этом заявили 26 процентов мужчин, принявших участие в совместном исследовании социальной сети «Одноклассники» и исследовательского центра ResearchMe. Результаты онлайн-опроса поступили в распоряжение «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 1073 респондента из разных городов России, они рассказали, как относятся к Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и может ли 23 февраля обойтись без традиционных носков в подарок.

ОК спросили у пользователей про «ожидания и реальность» от подарков к празднику. Получить деньги хотели бы 26 процентов мужчин — это самый популярный ответ. Некоторые опрошенные (17 процентов) были бы рады праздничному обеду или ужину, 15 процентов мечтают об инструментах, 2 процента хотят смартфон или планшет, а 11 процентов не отказались бы от товаров для рыбалки. О белье, средствах по уходу за собой и носках мечтают только 5 процентов респондентов. При этом 33 процента женщин планируют дарить косметику, а 15 процентов — носки или белье.

Большая часть опрошенных мужчин — 40 процентов — хотели бы провести День защитника Отечества как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28 процентов считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких.

Отмечают 23 февраля 54 процента респондентов, для 18 процентов праздник потерял значение, а 16 процентов заявили, что не отмечают его совсем. 70 процентов пользователей (79 процентов женщин и 60 процентов мужчин) уверены, что поздравлять с этим праздником следует всех мужчин, поскольку каждый из них — защитник. С ними не согласны 26 процентов отвечавших (34 процента мужчин и 18 процентов женщин), которые поздравляют только тех, кто имеет отношение к военной службе.