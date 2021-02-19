Кремль раскрыл планы Путина на 23 февраля

Президент Владимир Путин 23 февраля возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, проведет ряд рабочих встреч в Кремле. Планы главы государства на праздничный день раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

«23 февраля — выходной день, но у президента много встреч. Это не публичные встречи, рабочие», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что 22 февраля Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Песков сообщил, что переговоры двух лидеров ожидаются «весьма продолжительными». По его словам, главы государств обсудят двусторонние отношения.

Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память павших воинов.