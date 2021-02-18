Россиянам рассказали о рабочем дне перед длинными выходными

На этой неделе суббота, 20 февраля, будет рабочим днем, но россияне смогут его закончить на час раньше. Об этом рассказал заместитель главы Роструда Иван Шкловец, сообщает «Российская газета».

«По производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», — сказал Шкловец.

Россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля включительно. Выходные, приуроченные к Международному женскому дню, 8 марта, сократят рабочую неделю до четырех дней. Дни с 6-го по 8 марта объявлены нерабочими.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что в России следует учредить День здорового образа жизни (ЗОЖ) и назначить его на 7 апреля, во Всемирный день здоровья. Общественный деятель отметил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости сформировать здоровый образ жизни у россиян. По мнению Хамзаева, ЗОЖ является элементом национальной идеи в стране.