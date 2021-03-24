Экономика
 
Последние новости
Зеленский ввел санкции против «Ленты.ру»
США заявили о возражениях по поводу «Северного потока-2»
Дружба Китая с Европой назло США оказалась под угрозой
В России захотели индексировать пенсии новой категории граждан
На Украине умерла военная после вакцинации от коронавируса
Названа самая опасная поза во время офисной работы
Российский общественник ответил матерям детей-инвалидов фразой «мне насрать»
Полная блогерша в бикини повторила «вызывающую» позу модели и рассмешила фанатов
Мясников назвал главные причины возникновения рака
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам раскрыли требующие выплаты долга за другого человека ситуации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянин обязан выплачивать кредит за другого человека в том случае, если он был поручителем в банке, а заемщик не выполняет обязательства. Также долги могут перейти по наследству. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

По его словам, банк или микрофинансовая организация (МФО) в праве потребовать погашения кредита, если человек, за которого поручился гражданин, не выплачивает долг, согласно графику платежей по кредиту. «Поручитель обязуется исполнить обязательство другого лица, и поручительство дает право кредитору по обеспеченному обязательству требовать от поручителя такое же исполнение, как и от основного должника», — напомнил специалист.

В случае получения наследства долг переходит в порядке универсального правопреемства, добавил Константинов. При этом долг должен выплачиваться в рамках стоимости полученного имущества. «Допустим, если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в семь миллионов рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдет долг», — объяснил он.

Отдавать чужой долг придется и в том случае, если человек подписался в документах при оформлении кредита наряду с другим гражданином. «Банку без разницы, кто из вас двоих будет оплачивать задолженность и как вы собираетесь разделить их между собой. Для банка главное, чтобы платежи поступали вовремя и, желательно, целиком. Разделить долг и выплачивать только свою половину не получится», — заключил эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал, что в некоторых случаях банк может забыть про кредит должника, то есть не требовать в принудительном порядке погасить небольшую задолженность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт рассказал, когда вас могут заставить выплачивать чужой долг
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту
Эксперт рассказал о возможности банка забыть про кредит должника
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
00:5422 марта

Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

00:4322 марта

В России предложили ужесточить требования к составу пива

12:3421 марта

Владелец российского завода-производителя картошки фри объяснил уход из бизнеса

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
11:3521 марта

Экс-министр финансов США назвал экономическую политику страны худшей за 40 лет

08:5521 марта

Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли

08:3721 марта

Россиянам раскрыли план действий при получении «ошибочного» перевода на карту

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
08:1621 марта

В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства «Северного потока-2»

07:4021 марта

Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам

01:3221 марта

Финансист назвал причины отказаться от покупки долларов

Россия
«Потом погас свет и пришли суровые агенты КГБ»
Аресты, мафия и порно: россияне вспоминают, как видеокассеты изменили их жизнь и развалили СССР
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
«Отношения у нас хуже некуда»
США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
В Германии рассказали о новой пандемии
Суд арестовал два дня избивавшего россиянку турка
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
В России предсказали рост популярности наличных денег
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
ПС «Мир» запустила премиальную карту Mir Supreme
«Ему перестало хватать денег»
 
ВТБ предсказал рост рынка российского лизинга
Sber CIB поднял оценку акций «Роснефти»
Тонкий лед
Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
Все материалы
Силовые структуры
В СК отказались закрыть дело об изнасиловании после признания девочки во лжи
Иван Белозерцев«Он только винтик в этой схеме»
У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
Россиянин заказал убийство бывшего зятя после развода дочери
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Пензенский губернатор рассказал о своем аресте и условиях в изоляторе
Пензенского губернатора задержали за взятку в 30 миллионов
Его задержали вместе с сыновьями и бывшим тестем Николая Баскова
Майора ФСБ обвинили в бандитизме и создании преступного сообщества
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов
Миллионы гаджетов атаковали с помощью 11 уязвимостей
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Картины обещавшего уничтожить людей робота выставили на аукцион
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
ЦСКА остался без главного тренера
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша показала женщинам легкий способ защититься от насильников
Порнозвезда призвала чиновников отказаться от блокировки порно на смартфонах
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Доктор Мясников напомнил об опасности колбасы и связал ее с раком желудка
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Кейт Миддлтон вышла на публику и задала новый модный тренд у женщин
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Все материалы
Путешествия
В деле о пропаже туристки с люксовой яхты появились новые подробности
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Отдохнувшая в Абхазии россиянка описала поездку словами «будто вернулся в СССР»
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
Россияне повально устремились на популярный курорт на майские праздники
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
Стали известны двигатели обновленной Toyota Camry для России
Первый тест-драйв тест обновленной Lada Largus
Почему рестайлинг семейства Largus сделан по максимально скромной программе?
Kia представила большой полноприводный седан K8
Автомобильный квиз №6
Проверяем ваши знания в еженедельной автомобильной викторине
Появились подробности о новом китайском кроссовере FAW для России
Первый тест-драйв нового Renault Duster
Первые впечатления от знакомства с одним из самых важных внедорожников в России
Шестиколесный 70-летний Fiat с винными баром продают за 3 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы