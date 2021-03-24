Россиянам раскрыли требующие выплаты долга за другого человека ситуации

Россиянин обязан выплачивать кредит за другого человека в том случае, если он был поручителем в банке, а заемщик не выполняет обязательства. Также долги могут перейти по наследству. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

По его словам, банк или микрофинансовая организация (МФО) в праве потребовать погашения кредита, если человек, за которого поручился гражданин, не выплачивает долг, согласно графику платежей по кредиту. «Поручитель обязуется исполнить обязательство другого лица, и поручительство дает право кредитору по обеспеченному обязательству требовать от поручителя такое же исполнение, как и от основного должника», — напомнил специалист.

В случае получения наследства долг переходит в порядке универсального правопреемства, добавил Константинов. При этом долг должен выплачиваться в рамках стоимости полученного имущества. «Допустим, если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в семь миллионов рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдет долг», — объяснил он.

Отдавать чужой долг придется и в том случае, если человек подписался в документах при оформлении кредита наряду с другим гражданином. «Банку без разницы, кто из вас двоих будет оплачивать задолженность и как вы собираетесь разделить их между собой. Для банка главное, чтобы платежи поступали вовремя и, желательно, целиком. Разделить долг и выплачивать только свою половину не получится», — заключил эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал, что в некоторых случаях банк может забыть про кредит должника, то есть не требовать в принудительном порядке погасить небольшую задолженность.