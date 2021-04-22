Россияне не смогли платить за четверть потребительских кредитов

Доля просроченных потребительских кредитов по состоянию на 1 апреля достигла 25 процентов, что на 5,3 процента больше, чем на тот же период прошлого года. Об этом свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которое ссылается ТАСС.

Для микрозаймов доля просрочки более чем на 90 дней выросла на 4,8 процентных пункта, до 30,4 процента. С автокредитами проблема достигла 7,5 процента, с ипотекой — 1,5 процента, а по кредитным картам ситуация, напротив, улучшилась. По сравнению с прошлым годом доля просрочки сократилась на 0,8 процентных пункта, до 7 процентов.

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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что если бы банки не провели реструктуризацию проблемных кредитов, то доля розничных займов с просрочкой могла бы оказаться значительно выше.

По его словам, банки по-прежнему тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками и выдают их тем гражданам, чья долговая нагрузка находится на приемлемом уровне.

В 2020 году долг населения перед банковской системой впервые достиг 20 триллионов рублей. Кредитный бум не остановило даже сокращение реальных располагаемых доходов, которые вернулись на уровень 2010 года, и падение зарплат до минимума за 11 лет.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал помочь гражданам с минимальным доходом, чтобы эти деньги не списывались в счет долгов банкам.