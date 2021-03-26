Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от долгов

Президент России Владимир Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от ситуации, когда даже эти деньги списываются по долгам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме, опубликованном на сайте Кремля.

Депутатам предложено подготовить совместно с правительством и принять уже в весеннюю сессию федеральный закон, предусматривающий «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан».

Ранее исследование аналитического центра НАФИ показало, что треть россиян готовы не возвращать кредит банку, хотя они считают предосудительным невозврат денег знакомому или родственнику. Большинство опрошенных не стали осуждать людей, не вернувших заем и ставших банкротами.

По состоянию на конец прошлого года число злостных неплательщиков по кредитам достигло 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отмечали, что за первые десять месяцев 2020 года с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам.