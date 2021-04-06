Россиянам назвали три способа выбраться из долговой ямы

Выбраться из долговой ямы или облегчить долговое бремя можно несколькими способами. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Первый способ — банкротство. Прибегать к этой самой радикальной процедуре стоит в случае потери работы или трудоспособности и «когда в ближайшие полгода-год не ожидается улучшения финансовой ситуации». При этом следует учитывать что лицо, объявившее себя банкротом, не сможет в течение пяти лет заниматься бизнесом, получать кредиты, также вряд ли получится получить работу на ведущей позиции.

Менее радикальным способом является попытка договориться с банком о кредитных каникулах. Однако обращаться за ними нужно до первой просрочки и при наличии факторов, которые позволят в дальнейшем выплачивать долг.

Третий вариант подойдет тем, кто способен продолжать погашать кредит, но хочет снизить объем ежемесячных выплат. Для таких случаев существует возможность рефинансирования, то есть перекредитоваться под меньший процент.

В феврале президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян дал россиянам советы по улучшению кредитной истории. Он отметил, что в финансовых организациях понимают сложности заемщиков, связанные с пандемией, и будут их учитывать. При этом необходимо, чтобы россияне настроились на ответственное отношение к кредитам. Он пояснил, что у тех, кто не смог избежать просрочек по кредитам, есть все шансы восстановить хорошую кредитную историю и вернуться в ряды ответственных заемщиков. В частности, те, кто начинает возобновлять работу своего бизнеса при жестком отношении банков, могут восстановить свою хорошую кредитную историю. «Она учитывает поведение заемщика не на протяжении трех месяцев, а за последние несколько лет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние три года. В 2020 году российские банки одобрили только 33,9 процента от общего числа поданных заявок (против 36,9 процента в 2019-м и 41 процента в 2018-м). Больше всего отказов граждане получили по автокредитам — 62 процента заявок банки удовлетворить отказались.