Россиянам дали советы по улучшению кредитной истории

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радио Sputnik дал россиянам советы по улучшению кредитной истории.

Так, он пояснил, что в финансовых организациях понимают сложности заемщиков, связанные с пандемией, и будут их учитывать. При этом необходимо, чтобы россияне настроились на ответственное отношение к кредитам.

Материалы по теме Биток жив Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать? В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

По мнению эксперта, вызванные распространением коронавируса проблемы в экономике привели к тому, что на ближайшие полгода, а может быть, и дольше, банки будут проявлять повышенную сдержанность в отношении заемщиков.

Тосунян подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что льготы не могут быть бесконечными. «И кредитные каникулы тоже будут действовать только какой-то ограниченный период», — напомнил он.

Эксперт считает, что в ближайшие месяцы банки будут выдавать кредиты с повышенной осторожностью. При этом предпочтение будет отдаваться клиентам, которые проявили себя в качестве ответственных заемщиков.

Он пояснил, что у тех, кто не смог избежать просрочек по кредитам, есть все шансы восстановить хорошую кредитную историю и вернуться в ряды ответственных заемщиков. «Безответственное поведение по отношению к кредитным организациям — это не вина людей: из-за пандемии они неожиданно для себя оказались в сложной ситуации», — отметил эксперт.

По его словам, те, кто начинает возобновлять работу своего бизнеса при жестком отношении банков, могут восстановить свою хорошую кредитную историю. «Она учитывает поведение заемщика не на протяжении трех месяцев, а за последние несколько лет», — сказал собеседник радио.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние три года. В 2020 году российские банки одобрили только 33,9 процента от общего числа поданных заявок (против 36,9 процента в 2019-м и 41 процента в 2018-м). Больше всего отказов граждане получили по автокредитам — 62 процента заявок банки удовлетворить отказались.