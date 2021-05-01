Россияне набрали рекордный объем долгов по кредиткам

Россияне набрали рекордный объем просроченной задолженности по кредитным картам, который обновил исторический максимум и составил в марте текущего года 151,3 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

При этом в компании добавили, что темпы роста объемов задолженности серьезного беспокойства не вызывают.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов нашел способ списать долги россиян по кредитам. По его словам, от задолженностей можно избавиться за счет госдолга Бангладеш

Госдолг Бангладеш перед Россией составляет 2,42 миллиарда долларов. При этом общий долг российских граждан по микрозаймам составляет почти 172 миллиарда рублей.