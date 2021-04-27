Россияне начали брать гораздо больше займов «до зарплаты»

Количество выданных микрозаймов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в пером квартале этого года составило шесть миллионов единиц. Это на 27,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Это также на 7,5 процента больше, чем в предыдущем квартале. В марте количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,19 миллиона единиц (на 16,1 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем). В последнее время россияне начали брать гораздо больше ссуд, это связано с увеличением доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов, отмечают эксперты. В первом квартале наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Ранее россиянам перечислили поводы, которые являются неподходящими для взятия кредита. По мнению директора Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анны Харнас, не стоит брать ссуду на свадьбу и путешествия.

Эксперт также считает, что нерационально финансировать кредитными средствами импульсивные покупки — например, приобретение смартфона. Также не надо брать займ для инвестиций и на погашение старого кредита, уверена Харнас.