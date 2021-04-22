Россиянам перечислили неподходящие для взятия кредита поводы

Не стоит брать кредит, если выплаты по нему превышают 30-35 процентов дохода. Об этом рассказала «АиФ» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.
Эксперт также перечислила поводы, которые она считает неподходящими для взятия ссуды. «Кредит на свадебное путешествие — плохая идея. Особенно если вы заранее планируете "отбить" его подарками гостей», — отметила Харнас. Она добавила, что не нужно брать займы на любые путешествия, в том числе свадебные.
В месяц россияне оформляют около ста тысяч займов на проведение свадеб, это два-четыре процента от всего объема кредитов. Эксперт также считает, что нерационально финансировать кредитными средствами импульсивные покупки — например, приобретение смартфона.
«Ни в коем случае нельзя брать кредит для инвестиций. Даже если вы на сто процентов уверены, что они принесут доход. Не рискуйте, вы потеряете деньги и останетесь должны», — посоветовала Харнас. Она также уверена, что не стоит брать займ, чтобы погасить старый, поскольку это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству.
Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4 процента и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Долговая нагрузка за год выросла до 25,63 процента. Тенденция связана с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан, отмечают эксперты.