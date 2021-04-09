Назван средний срок выхода россиян из долговой ямы

Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА) назвала средний срок выхода россиян из долговой ямы. В 2020 году должнику для этого было необходимо около 15 месяцев, сообщает РБК.

По данным Росстата, которые использовала НАПКА в своих рассчетах, средний доход на душу населения в прошлом году составил 35,4 тысячи рублей в месяц. В рамках исследования ассоциация брала ситуацию, когда должник выделяет на погашение долга четверть своего ежемесячного дохода.

Таким образом, в среднем для расплаты с кредиторами россиянам требовалось как минимум 15 месяцев. При этом в 2019 году этот срок составлял 12 месяцев: за год пандемии коронавируса срок расплаты по проблемным долгам увеличился на три месяца. Средняя сумма задолженности выросла почти на треть — 29,3 процента — и достигла 128 тысяч рублей.

В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5 процентов до 137,6 тысяч рублей, что является максимумом за четыре года. Отмечается, что показатель в расчете на одного должника оценивался исходя из объема просроченных обязательств, которые коллекторы взыскивают по агентским договорам.

Ранее финансовый советник Наталья Смирнова рассказала о способах выбраться из долговой ямы. Среди них банкротство, попытка договориться с банком о кредитных каникулах и рефинансирование.