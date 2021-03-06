Россиянам раскрыли опасность кредита на некоторые товары и услуги

Россиянам раскрыли, на покупку каких товаров и услуг не стоит брать кредит. Об этом агентству «Прайм» рассказали опрошенные эксперты.

Так, по словам декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерины Безсмертной, нет смысла брать кредит на обучение ребенка за рубежом, если в перспективе не предвидится получение вида на жительство в иностранном государстве и нет представления о том, насколько зарубежный диплом окажется полезным при трудоустройстве в российской компании. Токже она отсоветовала россиянам отправляться в путешествие на заемные деньги.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов в свою очередь призвал граждан не брать кредит на спонтанные покупки. По его мнению, решение, принятое прямо перед оплатой, в большинстве случаев ошибочное и грозит долговой ямой.

Кроме того, эксперты посоветовали гражданам не прибегать к потребительскому кредиту и по возможности обойтись кредитной картой, уложившись в льготный период, или рассрочкой. По их мнению, лучше не одалживать деньги у родственников и друзей, так как это может войти в привычку, что в итоге испортит отношения с близкими.

Эксперты пришли к выводу, что кредит — это неплохой инструмент, который в определенном случае может быть полезным. Так, к нему стоит обратиться в случае покупки квартиры в ипотеку, автомобиля или оплаты экстренного лечения. Обращаться к заемных средствам не следует в том случае, если в этом нет крайней необходимости. Речь идет о покупке ювелирных украшений, смартфонов, оплате свадебного путешествия.