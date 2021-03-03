Путин поручил защитить россиян с кредитами

Президент России Владимир Путин поручил принять закон, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населению, в том числе ипотечным, и сроков возврата таких займов. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению президента, закон должен лучше защитить россиян, у которых оформлены подобные кредиты. Изменения в законодательство правительство и Центробанк должны внести до 15 июля 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.