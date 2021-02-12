Банки предупредили россиян о росте ставок по кредитам

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников. Предложение депутатов не списывать прожиточный минимум за долги вынудит кредиторов переоценить риски в отношении клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).

Материалы по теме Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

В Госдуму 11 февраля внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе должников, на который не может быть наложено взыскание. Заемщиков обяжут оставлять эти деньги на счете клиента.

В связи с этим банки могут не только повысить ставки, но и попросить от некоторых клиентов дополнительного обеспечения по кредитам, считают эксперты. В АБР отметили, что финансовые организации могут вообще ограничить выдачу ссуд малообеспеченным гражданам. Новый подход к защите должников «нарушит принцип обязательного исполнения решений», уверены эксперты.

В начале января в Госдуму было направлено предложение о проведении амнистии кредитов до трех миллионов рублей. Автор инициативы Максим Сурайкин отметил, что предложение связано с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». В Госдуме инициативу посчитали опасной и нереализуемой.