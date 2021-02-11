В Госдуме рассмотрят вопрос о минимальном гарантированном доходе должников

В Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты. Авторы инициативы предложили внести изменения в закон «Об исполнительном производстве».

Поправки предполагают, что перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Материалы по теме За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября. Один из авторов законопроекта, Сергей Неверов, указал, что «нередко возникает ситуация, когда после взыскания долга человеку просто не на что жить». «Но нам следует обеспечивать не только гарантии действенной судебной защиты кредитора, но и защиту прав должника: в Конституции прямо закреплено, что Российская Федерация — социальное государство. Должник и так, очевидно, находится в сложной жизненной ситуации, ему требуется поддержка, чтобы эта ситуация еще не ухудшилась», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года россияне стали чаще обещать коллекторам вернуть деньги. Доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума — 25 процентов, а доля сдержанных обещаний выросла до 59 процентов. Одновременно средний платеж по программам урегулирования задолженности, переданной в рамках договора цессии, в декабре 2020 года достиг максимального показателя за весь год — 3,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 18,8 процента.