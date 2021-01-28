Россиянам дали советы по защите от коллекторов

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин дал россиянам советы по защите от произвола коллекторов. Он рассказал РИА Новости, что любой выход за рамки разрешенных законом действий дает должнику право пожаловаться в правоохранительные органы, и посоветовал собирать доказательства нарушений.

Адвокат напомнил, что допустимые формы работы коллекторов регламентированы Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

«Методы возврата долга, опасные для жизни и здоровья должника и других людей, находятся под строжайшим запретом. Естественно, ответственность коллекторов рассматривается и через призму уголовного кодекса», — подчеркнул Добрынин.

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Он добавил, что по закону коллекторы не вправе применять либо угрожать применением физической силы, а также причинять любой вред имуществу должника. Помимо этого, запрещено какое-либо психологическое давление: угрозы, оскорбительные высказывания и повышение тона голоса. В случае перечисленных действий со стороны коллекторов юрист советует «уверенно закрыть дверь или положить трубку телефона».

В том числе под запретом назойливые телефонные звонки и сообщения, переговоры допустимы не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Звонки от коллектора родственникам, друзьям, коллегам, а также работодателям и соседям возможны исключительно с письменного согласия должника.

В случае противоправности действий адвокат порекомендовал собрать доказательственную базу: записывать телефонные переговоры на диктофон, встречи — на видео, и сохранять сообщения. Встречаться с коллекторами лучше при знакомых и друзьях, которые смогут выступить свидетелями. Затем следует обратиться в полицию с заявлением о совершении коллектором преступления или в прокуратуру, которая будет обязана провести проверку. В дополнение следует написать жалобу в «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств».

Юрист также напомнил, что при встрече и телефонном разговоре коллектор обязан сообщить должнику ФИО и наименование коллекторской организации.

Ранее стало известно, что в декабре прошлого года россияне стали чаще обещать коллекторам вернуть деньги. Доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума — 25 процентов, а доля сдержанных обещаний выросла до 59 процентов. Одновременно средний платеж по программам урегулирования задолженности, переданной в рамках договора цессии, в декабре 2020 года достиг максимального показателя за весь год — 3,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 18,8 процента.