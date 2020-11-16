Россияне стали чаще просить коллекторов о помощи

Должники в России стали чаще обращаться к коллекторам за помощью с просьбой выкупить их займы, чтобы платить только одной компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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Если раньше доля таких клиентов была 0,5 процента, то к октябрю она выросла в шесть раз (до трех процентов). Около 85 процентов тех, кто хочет объединить свои долги, имеют задолженности перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5 процентов — только перед банками, еще 10 процентов должны и тем и другим. Около 62 процентов должны кредиторам до 100 тысяч рублей, почти треть — до 500 тысяч рублей.

Около 90 процентов клиентов, которые просили коллекторов об объединении долгов, ранее пытались их рефинансировать, но получили отказ из-за просрочек. На фоне пандемии заемщикам все труднее обслуживать свои обязательства. Объединение долгов выгодно, поскольку это позволяет производить один платеж сразу по нескольким ссудам, клиентам легче планировать бюджет, а также это избавляет их от звонков от нескольких кредиторов.

Однако сами коллекторы считают невыгодным индивидуальный выкуп, поэтому на рынке обсуждается формат обмена небольшими портфелями долгов между коллекторскими агентствами.

По состоянию на начало сентября россияне набрали кредитов на 19,6 триллиона рублей. Это на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.