Россияне набрали кредитов на 19 триллионов рублей

По состоянию на начало сентября россияне набрали кредитов на 19,6 триллиона рублей. Это на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Ключевым драйвером роста розничного портфеля банков остается ипотека.

Согласно подсчетам кредитного бюро «Эквифакс» и СРО «НАПКА», сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долгов против прошлогодних — 1,5. Всего в этом году россияне заключили 80,1 миллиона контрактов с банками и микрофинансовыми организациями: на 3,8 миллиона больше, чем в 2019-м.

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Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, у каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ. В среднем размер задолженности не превышает полумиллиона. При этом, как указывали в ЦБ, объем просроченных свыше 90 дней долгов россиян — физических лиц поставил рекорд с конца 2016 года. За август 2020 года показатель вырос на 5,3 процента и на 1 сентября превысил 1 триллион рублей.

В исследовании QIWI указывается, что большинство (52 процента) граждан берут в долг на товары первой необходимости. Еще 30 процентов брали деньги в долг для перекредитования и погашения других кредитов. Около 17 процентов брали взаймы на лечение, 15 процентов с помощью займов гасили долги по ЖКХ, 11 процентов тратили деньги на покупку одежды и обуви.