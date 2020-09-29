Россияне не вернули долги на триллион рублей

Объем просроченных свыше 90 дней долгов россиян — физических лиц поставил рекорд с конца 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За август 2020 года показатель вырос на 5,3 процента и на 1 сентября превысил 1 триллион рублей. У россиян продолжила расти доля «плохих» кредитов. К началу сентября она увеличилась на 0,2 процентного пункта и составила 5,4 процента (уровень начала 2019 года). Согласно данным регулятора, общий объем розничных кредитов за последний месяц лета вырос на 1,9 процента и составил 18,8 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России с начала пандемии коронавируса объем просроченных долгов по потребительским кредитам вырос до рекорда с конца 2018 года. По итогам августа 2020 года россияне не вернули кредитов наличными на 570,05 миллиарда рублей. Речь идет о долгах, по которым не было платежей более 90 дней. За август прирост составил пять процентов, в то время как до этого показатель был в пределах 2-3 процентов.