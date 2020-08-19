В России подорожали кредиты для населения

Стоимость потребительских кредитов в России на фоне кризиса в 2,5 раза превысила ставки по вкладам. Об этом в среду, 19 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании FrankRG.

По расчетам организации, основанным на данных 11 крупнейших банков страны, в 2020 году средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили 9,3 процента, а по вкладам — 3,9 процента, в то время как в прошлом году разрыв был двукратным. При этом 2019 год для банковской отрасли стал одним из самых удачных по получению чистой прибыли, поскольку кредитные организации тогда заработали 1,7 триллиона рублей — на 73 процента больше, чем в 2018 году.

Чистая прибыль банков за первую половину 2020 года составила 630 миллиардов рублей, что на 70 миллиардов превышает прошлогодний показатель. В свою очередь, в Центробанке изданию заявили, что взаимосвязи между стоимостью вкладов и кредитов нет. По данным регулятора, в 2020 году среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком выше одного года снижалась и снизилась на один процентный пункт — до 11,4 процента в июне по сравнению с январем.

Ранее сообщалось, что россияне стали медленнее выплачивать задолженность из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Во втором квартале 2020-го объем досрочно погашенных ипотечных кредитов снизился в стране на шесть процентов по сравнению с показателем за первый квартал.