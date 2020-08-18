В России рекордно подешевели кредиты

В июле в России был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов, при этом их полная стоимость так же оказалась беспрецедентно низкой, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В июле банки одобрили 1,2 миллиона потребительских кредитов, считающихся наиболее опасными с точки зрения формирования «пузыря» из-за низких требований к заемщикам. Общий объем составил 409 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше июньских показателей.

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Средняя полная стоимость кредита (ПСК; платежи заемщика с учетом комиссий и сборов банка и третьих сторон) в июне равнялась 16,1 процента (против 16,7 процента в начале года). В качестве главной причины сами банки называют позитивные потребительские настроения среди населения.

Опрошенные изданием экономисты называют также последовательное снижение ключевой ставки Центробанка, которая служит ориентиром для общего уровня ставок на рынке, и высокую конкуренцию между кредитными организациями, борющимися за клиентов в условиях спада.

Некоторые эксперты считают показатель ПСК в 16 процентов завышенным. В дальнейшем он может быть еще понижен за счет более тщательного контроля со стороны ЦБ и улучшения банковской дисциплины.

ЦБ регулярно принимает меры для снижения объемов выдачи потребительских кредитов. В частности, он повышает риск-коэффициенты, используемые при расчете норматива достаточности банковского капитала: каждый актив кредитной организации умножается на определенный коэффициент, после чего на получившееся значение делится собственный капитал. Последний раз это произошло в октябре 2019 года.