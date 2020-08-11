Россияне рекордно задолжали

Долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) достигли рекордного в XXI веке уровня — в 19,9 триллиона рублей, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.

Из них на рублевую задолженность приходится 19,7 триллиона рублей, на номинированную в иностранной валюте — 142,2 миллиарда. С начала 2020 года рост задолженности составил 809 миллиардов рублей, или 4,2 процента. За последний год ее размер увеличился на 2,1 триллиона.

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Кредитная нагрузка населения выросла, несмотря на предпринятые в прошлом году регулятором меры. С октября ЦБ ввел надбавки к риск-коэффициентам для кредитов, выдаваемых заемщикам с уже накопленной нагрузкой. Риск-коэффициент умножается на величину кредита при вычислении норматива достаточности капитала банка: в знаменателе формулы указывается общий объем активов (скорректированный на риск-коэффициенты), в числителе — величина капитала.

На данный момент норматив достаточности капитала для большинства банков равняется 9,5 процента, для системно значимых — восьми процентам. Повышение риск-коэффициентов направлено на замедление темпов роста кредитования — с тем, чтобы предотвратить кредитный бум и сохранить приемлемое качество обслуживания выдаваемых займов.

Долг нефинансового сектора, по данным ЦБ, на 1 июля составлял 44 триллиона рублей: 36,8 триллиона приходилось на задолженность по кредитам, 7,1 триллиона — по облигациям и другим долговым ценным бумагам.