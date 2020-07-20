У россиян не будут изымать домашних животных за долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому у россиян не будут изымать домашних питомцев за долги. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако авторов инициативы попросили доработать ее до внесения в Госдуму и прописать, каких именно животных следует относить к домашним. «В законопроекте не содержится определение понятия "домашние животные", что требует установления в нем критериев отнесения к домашним животным тех животных, на которых не может быть обращено взыскание», — говорится в заключении комиссии.

Как пишет агентство, соответствующий документ правительству направил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В нем установлено, что микрофинансовые организации не смогут отбирать у россиян животных в счет уплаты долгов. По этой инициативе предполагается внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс.

По словам Бурматова, в перечень питомцев, изъятие которых уже запрещено по закону, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. У сотрудников кредитных организаций, пояснил депутат, нет надлежащих для содержания животных условий, поэтому они могут погибнуть.

В декабре прошлого года Минюст предложил изменить правила взыскания долгов с россиян. В частности, предлагается законодательно закрепить использование роботов-коллекторов, а также изменить порядок взыскания задолженности и правила взаимодействия кредитора с должником.