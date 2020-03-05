Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей. Об этом РИА Новости сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Существуют и другие причины появления просрочки. К ним относятся падение уровня доходов (30 процентов), невозможность справиться с кредитной нагрузкой (20 процентов), потеря работы (18 процентов), недостаток свободных средств из-за роста цен (17 процентов), семейные обстоятельства (5 процентов). Также 10 процентов заемщиков ссылаются на то, что не смогли рассчитать свои финансовые возможности, поэтому им не хватает денег на выплату.

Мехтиев добавил, что каждый десятый россиянин, имеющий просроченную задолженность, готов платить только после соответствующего решения суда. Добросовестные клиенты стараются не доводить долги до суда, поэтому в течение 4-6 месяцев им удается решить свои проблемы и возобновить регулярные выплаты.

По его словам, есть и среди граждан убежденные неплательщики. «Эта категория до последнего пытается избежать ответственности, придумывая новые и новые отговорки, однако суд впоследствии расставляет все точки над i, и помимо основного тело долга к нему добавляются судебные издержки. А взысканием уже занимаются приставы», — объяснил президент НАПКА.

В начале марта сообщалось, что больше всего просроченных кредитов в России на начало 2020 года зафиксировано в регионах Северного Кавказа. Худшая платежная дисциплина наблюдается в Ингушетии — там доля просрочек составляет 13,11 процента от всего количества кредитов населения. Далее находится Карачаево-Черкессия (9,11 процента) и Северная Осетия (6,79 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!