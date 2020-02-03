Россияне накопили долгов перед банками

Объем просроченных долгов россиян перед банками и коллекторами за прошедшее десятилетие вырос примерно в шесть раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

К концу 2019 года каждый экономически активный россиянин в среднем накопил 18-20 тысяч рублей просроченной задолженности, что составляет 66 процентов от средней зарплаты по стране. В начале 2010 года этот показатель равнялся трем тысячам рублей на активного участника экономических отношений.

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Совокупная задолженность к концу прошлого года достигла 740-750 миллиардов рублей, свидетельствуют данные НАПКА. По сравнению с 2018 годом, когда этот показатель равнялся 757,5 миллиарда, зафиксировано небольшое снижение.

При этом авторы ожидают, что в 2020 году просроченная задолженность вновь вырастет, что, однако, не приведет к «серьезным последствиям» для социально-экономической ситуации в стране.

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