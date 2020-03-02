Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по кредиту

Больше всего просроченных кредитов в России на начало 2020 года зафиксировано в регионах Северного Кавказа. Об этом сказано в результатах исследования РИА Новости.

Авторы исследования опирались на данные Центробанка и Росстата. Как оказалось, худшая платежная дисциплина наблюдается в Ингушетии — там доля просрочек составляет 13,11 процента от всего количества кредитов населения. Далее находится Карачаево-Черкессия (9,11 процента) и Северная Осетия (6,79 процента).

Лучше всего платят по кредитам жители Севастополя, где доля просроченной задолженности составила лишь 1,35 процента. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ с показателем в 1,66 процента, а на третьем — Крым (2,09 процента).

Москва находится на 49-й строчке рейтинга. Доля просроченных кредитов в российской столице составила 4,16 процента. Санкт-Петербург расположился на восьмой строчке — 2,84 процента должников от общего числа заемщиков.

В ноябре прошлого года вице-президент саморегулируемой организации (СРО) «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов назвал действенные способы избежать просрочек по кредиту. Так, перед тем, как брать кредит, необходимо убедиться, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь. Кроме того, закрывая кредит, стоит убедиться, что выплачена вся сумма, поскольку даже оставшиеся 100 рублей могут считаться просрочкой.

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