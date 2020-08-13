Россияне смогут получить кредиты при помощи лица

В скором времени россиянам могут упростить процесс получения кредитов. Рассматривается возможность получения денег в банкоматах при помощи лица — по биометрии. Об этом сообщает газета «Известия».

«Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия», — рассказал директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. В скором времени такая услуга может появиться также в МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ». Предполагается, что такая технология упростит клиентам получение ссуды, а банкам даст возможность расширить клиентскую базу.

Сейчас по закону, чтобы выдать гражданину кредит, банк обязан идентифицировать его личность в офисе по паспорту. Обслуживание без личной встречи возможно, но для этого необходимо предоставить свои биометрические данные в единую систему.

В перечень собираемых данных входит и отпечаток вен с ладони. Такую биометрию уже используют в крупных банках, в частности, для доступа к сейфам. Однако оборудование для ее сбора пока слишком дорогое и мало распространенное.