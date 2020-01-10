Банки не справились со сбором биометрии у россиян

Российские банки не справились со сбором биометрии у граждан: данные собирают менее, чем в 40 процентах отделений. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам представителя Центробанка, регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) осуществляется в 11 270 отделениях 229 банков. Предполагалось, что к 31 декабря 2019 года банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100 процентах отделений, работающих с розничными клиентами. К отставанию от графика регулятор относится спокойно. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что оснащение банков требует времени, поскольку сопряжено с требованиями безопасности.

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ЕБС заработала в 2018 году, ее инициатором стал ЦБ. По действующим правилам, банки обязаны предоставить клиентам возможность сдать биометрические данные. Это нужно для удаленного обслуживания: зарегистрировавшись в одном банке, человек может затем обслуживаться в любом другом на территории России, используя свою биометрию. Все полученные таким образом данные банки обязаны направлять в ЕБС.

Некоторые кредитные организации собирали данные клиентов принудительно, хотя по закону процедура необязательна. В основном, это происходит через фотографирование граждан.

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