Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Россияне смогут исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк отказывается это сделать, а также гражданам будет разрешено неограниченное число раз узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика. Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

Он напомнил, что в 2021 году в России частично вступит в силу закон о квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). Он облегчит доступ банков и заемщиков к сведениям об их кредитах, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки. По новым правилам записи о кредитах граждан будут храниться семь лет вместо десяти, то есть таким образом сократится период, в течение которого банки смогут увидеть какую-то негативную информацию.

Помимо этого, продолжил Александрович, россияне получат возможность исправить свою кредитную историю в случае, если банк отказался вносить к нее изменения или вообще исчез. Для этого потребуется решение суда, которое позволит Бюро кредитных историй внести правки. Также каждому гражданину будет присвоен собственный индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР). Сейчас его можно получить бесплатно дважды в год через портал госуслуг. Теперь же рассматривается возможность его бесплатного предоставления неограниченное число раз.

Особое внимание по новому закону будет уделено повышению качества данных, что сократит число ошибок и неточностей. «Теперь рейтинги из разных бюро будут сопоставимы. Смысл в том, чтобы гражданин мог понять, даст ему банк кредит или нет», — пояснил Артур Александрович.

Ранее сообщалось, что в июне российские банки отклонили две трети заявок на потребительские кредиты от зарплатных клиентов. При этом число зарплатных клиентов выросло в июне на 21 процент по сравнению с мартовскими значениями. Это является единственным показателем возросшего спроса на розничные кредиты. Эксперты связывают и увеличение запросов на заемные средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов таких заемщиков, а также ужесточением политики банков по выдаче кредитов.