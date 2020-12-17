В Петербурге трое коллекторов похитили россиянина из ресторана

В Санкт-Петербурге на видео попал момент похищения россиянина коллекторами из ресторана. Запись публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как трое неизвестных вывели из ресторана «Токио Сити» на Дачном проспекте мужчину, насильно усадили его в автомобиль и скрылись.

Как уточнил источник издания в правоохранительных органах, похитители были задержаны неподалеку от мест происшествия. При задержании они представились коллекторами. Их жертвой, по предварительным данным, стал должник. Все задержанные были доставлены в отдел.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще просить коллекторов выкупить их займы, чтобы платить только одной компании. Около 85 процентов тех, кто хочет объединить свои долги, имеют задолженности перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5 процентов — только перед банками, еще 10 процентов должны и тем и другим.

Около 90 процентов клиентов, которые просили коллекторов об объединении долгов, ранее пытались их рефинансировать, но получили отказ из-за просрочек. На фоне пандемии заемщикам все труднее обслуживать свои обязательства.