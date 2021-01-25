Россияне стали чаще обещать коллекторам вернуть долги

В декабре прошлого года россияне стали чаще обещать коллекторам вернуть деньги, так что рынок взыскания долгов показазал сезонный рост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума — 25 процентов, а доля сдержанных обещаний выросла до 59 процентов. Одновременно средний платеж по программам урегулирования задолженности, переданной в рамках договора цессии, в декабре 2020 года достиг максимального показателя за весь год — 3,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 18,8 процента. «Все меньше тех, кто не хочет платить из принципа. На текущий момент 70 процентов отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями», — заметил глава НАПКА Эльман Мехтиев.

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Также в ассоциации пояснили, что декабрь традиционно является месяцем, когда клиенты более активно погашают свою задолженность. «Декабрь является не только месяцем выплат премиальных, но и своеобразным водоразделом, когда человеку хочется решить свои проблемы в уходящем году. И задолженность не является исключением. Таким образом, несмотря на особенности 2020 года, тенденция по более активному погашению задолженности в декабре сохранилась», — объяснили коллекторы.

В ноябре прошлого года наметилась еще одна тенденция: россияне стали чаще обращаться к коллекторам за помощью с просьбой выкупить их займы, чтобы платить только одной компании. Около 85 процентов тех, кто хочет объединить свои долги, имеют задолженности перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5 процентов — только перед банками, еще 10 процентов должны и тем и другим.

В начале января в Госдуму было направлено предложение о проведении амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. Автор инициативы, Максим Сурайкин, указал, что предложение связано с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». В Госдуме инициативу назвали опасной и нереализуемой, а также указали на сложности с налогообложением после окончания амнистии. Банки в свою очередь объявили, что поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос.